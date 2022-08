PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 2 août - Ligue des champions

Notre pronostic: Monaco ne perd pas contre le PSV Eindhoven et les deux équipes marquent (2.00)

Monaco espère faire aussi bien au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions que la saison dernière en Ligue Europa face à Eindhoven (0-0 sur le Rocher et 2-1 au Pays-Bas) afin d'atteindre les barrages, dernière marche avant la phase de poule. Sur le papier, l'ASM me semble au-dessus du PSV mais son bilan lors des matches amicaux (2 victoires, 3 nuls et 2 défaites) laisse penser que les Monégasques ne sont pas encore tout à fait prêts, même si le 2-2 contre l'Inter peut inciter à l'optimisme. Philippe Clément devra cependant trouver une solution pour que son équipe encaisse moins de buts afin de passer l'obstacle néerlandais. De leur côté les Bataves ont visiblement le même problème que Monaco. Ils marquent beaucoup (quinze buts en six matches de préparation) mais leur défense n'a rien de rassurant (douze buts encaissés). Leur dernier résultat (5-3 face à l'Ajax) lors de la Super Coupe des Pays-Bas prouve qu'ils ont les armes pour marquer au stade Louis II malgré le forfait de l'attaquant anglais Noni Madueke. Monaco, avec les Ben Yedder, Volland, Boadu, Minamimo, Embolo, entre autres, devrait poser de sérieux problèmes à la défense néerlandaise. Je m'attends donc a du spectacle ce soir en Principauté. Pour doubler la mise, je vous propose de jouer le 1N avec des buts de chaque coté.

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Monaco - Nantes:

Pari sûr: Monaco ne perd pas contre le PSV (1.31)

Pari de folie: Monaco gagne et les deux équipes marquent (3.65)

Buteur du jour: Ben Yedder marque (2.40)

MyMatch: Monaco, gagne, les deux équipes marquent et Ben Yedder buteur (6.00)

Les autres options :

Ludogorets Razgrad ne perd pas contre le Dynamo Zagreb et les deux équipes marquent (2.00)

Les Rangers ne perdent pas sur la pelouse de l'Union St Gilloise et les deux équipes marquent (2.20)

Cote totale pour les six paris du jour: 8.80

Pariez sur Monaco - PSV Eindhoven ici