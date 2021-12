PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 2 décembre – Première League - Angleterre

Notre pronostic: Man. Utd ne perd pas contre Arsenal et moins de 2,5 buts dans le match (2.40)

Bien qu’officiellement intronisé lundi à la tête de Manchester United (8e), Ralf Rangnick ne sera pas sur le banc ce soir contre Arsenal. Michael Carrick officiera sûrement pour la dernière fois comme coach des Red Devils mais les joueurs savent bien que le nouvel entraîneur allemand aura les yeux fixés sur eux. Ils auront donc à cœur de se montrer sous un jour favorable. Après deux défaites à domicile face à Liverpool (5-0) et Manchester City (2-0), les Mancuniens devraient cette fois prendre au moins un point contre Arsenal (5e), qui ne compte qu’un seul succès à Old Trafford lors de ses dix dernières visites en Premier League, et qui vient de chuter lourdement à Liverpool (4-0). Comme les Gunners n’ont inscrit que trois petits buts en déplacement cette saison et que les Red Devils n’ont marqué qu’une seule fois en quatre rencontres devant leur public sur les deux derniers mois, il me paraît judicieux de jouer le 1N avec moins de 2,5 buts dans le match pour largement doubler votre mise.

Fiabilité : 60 %

