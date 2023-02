PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 2 février – Coupe d’Italie ¼ de finale

Notre pronostic : la Juventus ne perd pas contre la Lazio et les deux équipes marquent (2.25)

Sans la sanction qui a frappé la Juventus, les Bianconeri et les Laziali compteraient trente-huit points chacun. Avec quinze points de moins, les Turinois, désormais 13e, ne peuvent désormais plus rien espérer. Si la Juve veut jouer l’Europe la saison prochaine, elle doit impérativement remporter la Coupe d’Italie. En ¼ de finale, elle n’aura pas la tâche facile contre la Lazio (3e de Série) mais se basera sur sa victoire 3-0 en championnat le 13 novembre, juste avant la pause Coupe du monde, pour tenter d’atteindre le dernier carré de la compétition. Les hommes d’Allegri ont pris un gros coup sur la tête avec ce retrait de quinze points comme en attestent leurs derniers résultats à domicile... 3-3 contre l’Atalanta et 0-2 contre le promu Monza qu’il venait pourtant de battre en Coupe… après la gifle reçue à Naples (5-1) lors de la reprise ! Je vous conseille donc de vous couvrir avec le 1N et les deux équipes marquent. En effet, la Juventus n’avait encaissé que trois buts à domicile depuis le début de la compétition mais vient d’en prendre cinq en deux rencontres.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Fenerbahce ne perd pas à Adana et les deux équipes marquent (2.00)

Le Real bat Valence par au moins deux buts d’écart (1.86)

Cote totale pour les trois paris du jour : 8.37

Pariez sur Juventus - Lazio ici