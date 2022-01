PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 2 janvier – Coupe de France

Notre pronostic : Montpellier ne perd pas face à Strasbourg et les deux équipes marquent (2.15)

Les clubs de Ligue 1 sont de retour à la compétition avec les seizièmes de finale de la Coupe de France qui débutent aujourd’hui et c’est une très belle affiche qui nous attend à 16h entre Montpellier et Strasbourg. Le MHSC a très bien fini l’année 2021 avec cinq succès consécutifs toutes compétitions confondues. Au tour précédent, les Montpelliérains ont sorti Andrézieux (0-1). Cette fois la marche est plus haute face à des Strasbourgeois qui vont très bien aussi. Ils n’ont perdu que deux rencontres sur les dix dernières qu’ils ont disputées. Eux ont battu Valenciennes en Coupe de France en décembre (0-1). Je m’attends à un très beau match entre ces deux équipes. Je vois des buts de chaque côté. Je me couvrirais en misant sur le fait que Montpellier ne perde pas.

