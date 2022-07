PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 2 juillet – ATP Wimbledon

Notre pronostic : Kyrgios s'impose face à Tsitsipas (1.80)

Ce troisième tour de Wimbledon nous offre un très beau duel. Nick Kyrgios a mis un coup d'accélérateur face à Filip Krajinovic il y a deux jours. Trois sets et moins d'une heure et demie de jeu ont suffi à l'Australien pour terrasser son adversaire, à qui il n'a concédé que six jeux. De quoi faire le plein de confiance après un premier match bien plus compliqué contre Paul Jubb. Très à l'aise sur herbe et faisant preuve d'une telle rigueur, Kyrgios a toutes les raisons de croire en un beau parcours. En face, Stefanos Tsitsipas est surprenant ! En effet, alors qu'il n'a jamais été herbivore, le Grec reste désormais sur six succès de rang sur gazon, remportant au passage le tournoi de Majorque. Sérieux et appliqué, il pourrait bien pousser son rival du jour jusque dans ses derniers retranchements. Malgré cela, je pense que la marche sera trop haute pour lui aujourd'hui et miserais donc sur une victoire de Kyrgios (1.80).

