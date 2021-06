PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 2 juin Match amical

Notre pronostic : victoire de la France 1-0, 2-0 ou 3-0 face au Pays de Galles (2.10)

Qu’on a hâte de voir les Bleus ! Qu’on est excité à l’idée que Mbappé, Griezmann et Benzema évoluent ensemble. Je ne sais pas si les trois forment la meilleure attaque du monde. Pour le savoir il faudra voir les matches et les résultats. Toujours est-il que c’est l’attraction de cette rencontre. Maintenant le principal objectif est de trouver des automatismes pour préparer au mieux l’Euro ! L’opposition aujourd’hui est censée être facile. Le Pays de Galles est une bonne équipe et disputera la compétition. Les Gallois n’ont perdu que deux rencontres sur les dix-sept dernières qu’ils ont disputées. C’était en Belgique et en Angleterre. Attention donc car l’équipe tourne très bien et c’est un bon match pour se mettre dans le rythme. Je pense que les Bleus vont l’emporter et pour faire gonfler la cote je ne vois pas le Pays de Galles marquer. C’est pourquoi je vous propose la victoire de la France par 1-0, 2-0 ou 3-0 pour plus que doubler la mise (2.10) !

Pariez sur France – Pays de Galles ici !

Les autres options :

Les Pays-Bas gagnent par au moins deux buts d’écart face à l’Ecosse (2.00)

L’Angleterre gagne par au moins deux buts d’écart face à l’Autriche (2.10)

Cote totale des trois paris du jour : 8.82