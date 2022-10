PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 2 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : Lens ne perd pas contre Lyon et les deux équipes marquent (2.00)

Invaincue depuis le début de saison, cette équipe de Lens fait plaisir à voir. Les Sang-et-Or restent tout de même sur un score nul et vierge à Nantes en ne jouant pas leur meilleur football mais peu importe. Le bilan jusqu’à présent est plus que positif et il faudra continuer ce soir face à Lyon. Les Gones sont dans une très mauvaise passe avec trois défaites d’affilée contre trois équipes qui font partie du top 5 actuellement. C’est pourquoi je ne vois pas les Lensois perdre chez eux pour ce duel. Je pense que l’on devrait assister à des buts de chaque côté pour doubler la mise !

Les autres options :

Toulouse bat Montpellier (1.94)

Schalke bat Augsbourg (1.96)

Manchester City bat Manchester United, au moins trois buts dont un de Haaland (1.98)

Sassuolo bat la Salernitana (2.00)

La Juventus bat Bologne par au moins deux buts d’écart (2.20)

Cote totale des six paris du jour : 66.25