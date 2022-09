PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 2 septembre – Ligue 2

Notre pronostic : Guingamp bat Rodez (1.88)

Guingamp doit reprendre sa marche en avant. Après trois premières rencontres très solides et sept points pris sur neuf possibles, les Bretons ne parviennent plus à enchaîner les bons résultats. Ils se montrent, en effet, moins souverains face aux équipes de tête, comme en témoignent ces deux défaites à Caen et face à Sochaux. Mais ils affrontent aujourd’hui une équipe bien plus en difficulté. Rodez vit un début de saison très compliqué, avec un seul succès en six matches. Etrillés sur leur pelouse par le FC Metz mardi dernier, les joueurs de Laurent Peyrelade semblent partis pour jouer le maintien tout au long de l’exercice, pointant actuellement à la 18e place. Il leur sera très difficile d’obtenir un résultat au Roudourou ce soir. Guingamp devrait l’emporter.

