PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 2 septembre Qualifications CDM 2022

Notre pronostic : l’Italie s’impose face à la Bulgarie 2-0, 3-0 ou 4-0 (1.90)

Les champions d’Europe sont de retour sur les pelouses. Tout juste auréolés du titre à l’Euro, les Italiens ont un nouveau statut à assumer et surtout une série à prolonger. Ils restent sur trente-quatre matches sans défaite. Leur dernier revers remonte au 10 septembre 2018. C’était au Portugal (1-0). Cela fait donc presque trois ans que l’Italie n’a plus perdu et ceci devrait continuer ce soir avec une rencontre largement abordable. Les Bulgares n’arrivent plus à gagner. Ils sont, eux, sur une série de huit duels sans victoire dont le dernier contre la France avec une défaite trois buts à zéro. En mars dernier, la Bulgarie s’était inclinée chez elle face aux Italiens (0-2). Je vois le même type de match ce soir. C’est pourquoi je vous propose le succès de la Squadra Azzura 2-0, 3-0 ou 4-0 pour presque doubler la mise (1.90) !

Les autres options :

L’Angleterre s’impose par au moins deux buts d’écart en Hongrie (2.10)

La Macédoine du Nord s’impose face à l’Arménie (1.82)

L’Irlande du Nord gagne en Lituanie (1.81)

