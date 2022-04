PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 20 avril - Ligue 1

Notre pronostic: Monaco bat Nice (1.86)

Dynamique totalement opposée entre Monaco (6e) et Nice (5e) avant ce derby de la Côte d'Azur qui pourrait s'avérer décisif dans l'optique d'un ticket européen ! Les Monégasques viennent d'enchaîner quatre victoires consécutives dont la dernière, inattendue à Rennes, les replace dans la course au podium. En revanche, cela va beaucoup moins bien pour les Aiglons qui sont passés de dauphins du PSG avec une belle avance sur le 4e... à la 5e place, à cause, notamment, d'un manque d'efficacité en attaque. Ils n'ont en effet inscrit qu'un but lors de leurs cinq derniers déplacements (0-0 à Strasbourg et à Montpellier, défaite 2-0 à Lyon, 2-1 à Marseille et surtout 3-0 à Lens, où ils ont touché le fond, malgré leur supériorité numérique pendant quarante minutes). Dans ces conditions, il me semble très judicieux de parier sur la victoire de l'ASM face à Gym, pour presque doubler la mise !

Fiabilité : 60 %

