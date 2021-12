PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 20 décembre – Championship – Angleterre

Notre pronostic : Fulham ne perd pas face à Sheffield et les deux équipes marquent (1.96)

Les temps sont plus difficiles pour le leader la Championship. Fulham reste sur une série de quatre nuls consécutifs alors que la précédente était de sept victoires de suite. Quelque chose dysfonctionne chez les Cottagers qui ne possèdent plus que deux points d’avance sur le 2e, Bournemouth. Attention donc à ne pas continuer comme cela d’autant que Sheffield voudra en profiter. Les Blades viennent de gagner trois fois consécutivement et voudront ne pas perdre pour ce déplacement. Je pencherais tout de même pour les locaux ce soir mais je me couvrirais avec le 1N. Je m’attends à un duel très compliqué et je vois les deux équipes marquer. Un pari pour presque doubler la mise !

L’autre option :

Valence ne perd pas sur la pelouse de Levante et les deux équipes marquent (2.25)

Cote totale des deux paris du jour: 4.41