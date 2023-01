PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 20 janvier 2023 – Coupe de France

Notre pronostic : Marseille bat Rennes (2.15)

L’OM est inarrêtable en ce moment ! Certes Rennes sort d’une superbe performance face au Paris Saint-Germain en Ligue 1 le week-end dernier, mais les Bretons devront se passer de Martin Terrier, d’Arnaud Kalimuendo et de Steve Mandanda pour ce déplacement au Vélodrome. Depuis début novembre, Marseille n’a rien connu d’autre que la victoire en championnat alors que Rennes présente beaucoup de difficultés lors de ses matchs à l’extérieur avec notamment une défaite à Reims et une à Clermont. Les Olympiens, qui sont candidats à la victoire finale, devront passer ce premier choc en 16ème de finale de Coupe de France, et, je pense, qu’ils en ont largement les moyens au vu de leur dynamique incroyable !

Pariez ici sur Marseille – Rennes !

Autres options :

Le Bayern ne perd pas à Leipzig et les deux équipes marquent (1.74)

Sochaux ne perd pas contre Caen et les deux équipes marquent (2.40)

Arouca bat Portimonense (2.25)

Cote totale pour les trois paris du jour : 20.05