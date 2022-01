PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 20 janvier - EFL Cup - Angleterre

Notre pronostic : match nul entre Arsenal et Liverpool (3.40)

Une affiche pour une place en finale ! Qui d'Arsenal ou de Liverpool rejoindra Chelsea ? Après un résultat nul et vierge au match aller, il est difficile de se faire un avis. Les Gunners ont bien tenu à Anfield, il y a semaine, à dix contre onze. Mais plusieurs joueurs manquent toujours à l'appel pour cette seconde manche. Ainsi, Xhaka, Partey, Pepe, Aubameyang et Elneny ne seront pas présents. Mikel Arteta n’est pas non plus assuré de compter sur Saka, Odegaard, Smith-Rowe et Tomiyasu. C'est tout aussi compliqué du côté des Reds, dont l'attaque est décimée par les absences de Salah et Mané. Alcantara, Origi et Oxlade-Chamberlain sont, pour leur part, incertains. Je vois donc une rencontre tout aussi serrée qu'a l'aller et un scénario qui se décantera à l'issue du temps réglementaire. Voilà pourquoi je miserais sur un nouveau match nul entre les deux équipes (3.40).

