PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 20 juillet - Euro (F)

Notre pronostic : l'Angleterre bat l'Espagne (2.00)

C'est une véritable finale avant l'heure ! L'Angleterre a fait carton plein à domicile durant la phase de groupe : trois victoires, quatorze buts marqués, aucun encaissé. Un bilan stratosphérique qui prouve que le pays hôte est l'un des grands favoris de cet Euro. Les joueuses de Sarina Wiegman savent mettre de la folie dans leurs rencontres et peuvent s'appuyer sur l'excellente Bethany Mead, qui a trouvé le chemin des filets déjà cinq fois. En face, l'Espagne pratique l'un des plus beaux football du continent. Mais après un excellent premier match contre la Finlande (succès 4-1), les Ibériques ont marqué le pas en s'inclinant devant l'Allemagne, avant de battre le Danemark dans les toutes dernières minutes. Cette équipe souffre énormément de l'absence de son Ballon d'Or, Alexia Putellas. A domicile, l'Angleterre reste au-dessus et devrait l'emporter (2.00).

