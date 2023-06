PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 20 juin - Qualifs Euro 2024

Notre pronostic : l'Autriche bat la Suède (2.05) !

C'est la bonne surprise du Groupe F des qualifications pour l'Euro 2024 ! L'Autriche, entraînée par l'Allemand Ralf Rangnick, est en tête de la poule avec deux victoires et un nul (en Belgique) sur les trois premières rencontres. Les partenaires de David Alaba, qui vient d'honorer sa centième sélection, peuvent conforter leur avance en cas de succès ce soir à Vienne face à la Suède, une nation en plein reconstruction qui en pris trois en Belgique au mois de mars. Au niveau des confrontations, l'Autriche n'a plus perdu depuis quasiment 10 ans contre les Suédois et a même remporté les deux derniers duels. Pour doubler votre mise, je vous conseille donc de miser sur une victoire autrichienne (2.05) !

