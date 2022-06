PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 20 juin - Serie A - Brésil

Notre pronostic : les deux équipes marquent entre Sao Paulo et Palmeiras (1.80)

C'est une très belle affiche entre deux clubs historiques. Palmeiras est actuellement la meilleure équipe de cette Serie A brésilienne. Les joueurs d'Abel Fereira occupent la place de leader après douze journées et n'ont connu la défaite qu'à une seule reprise. Avec vingt-trois buts marqués pour seulement sept encaissés, cette équipe est à la fois la meilleure attaque et la meilleure défense de l'élite. Son secteur offensif brille notamment grâce au duo Rony - Gustavo Gomez, cumulant tous les deux onze buts depuis le début de la saison. Toutefois, la seule défaite en déplacement de Palmeiras en 2022 le fut sur la pelouse de son adversaire de la nuit. Solide en championnat, Sao Paulo est intraitable à domicile, avec douze succès et un nul sur ses treize derniers matches. Avec dans leurs rangs le meilleur buteur du championnat, Jonathan Calleri, la dernière défaite des joueurs de Rogério Ceni devant leur public remonte au 11 mars... face à Palmeiras. Deux équipes qui se renvoient donc coup sur coup et qui me poussent à miser sur le fait qu'elles vont toutes les deux marquer cette nuit (1.80).

