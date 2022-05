PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 20 mai - Barrage Ligue 2

Notre pronostic: Auxerre bat Sochaux (2.10)

Après avoir créé l'exploit de s'imposer à Paris contre le PFC dans un scénario rocambolesque (2-1), Sochaux doit maintenant aller défier Auxerre à l'Abbé-Deschamps afin de disputer le barrage aller-retour contre le 18e de Ligue 1, vraisemblablement Metz ou Saint-Etienne. La tâche des Lionceaux s'annonce compliquée en Bourgogne car l'AJA reste sur cinq victoires et un nul en six journées de Ligue 2 et sur quatre succès consécutifs devant son public. Le 12 mars dernier, les deux clubs se sont affrontés dans l'Yonne et Auxerre s'était imposé 3-2. Un scénario similaire n'est pas à exclure car Sochaux devra surmonter au moins deux handicaps: la fatigue nerveuse et physique due au match de mardi contre le Paris FC et le public auxerrois entièrement acquis à la cause son club, comme au bon vieux temps de la Coupe d'Europe. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de miser sur une victoire des Bourguignons à domicile.

Fiabilité : 50 %

