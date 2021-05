PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 20 mai – La Liga 2 - Espagne

Notre pronostic: Gérone s’impose à Malaga (2.05)

Gérone, 5e de deuxième division espagnole avec trois longueurs d’avance sur le Rayo Vallecano (7e et premier non qualifié pour les barrages d’accession en Liga) vient d’aligner cinq victoires consécutives (10 buts marqués et 1 seul encaissé). Les Catalans ont visiblement les armes pour gagner à Malaga (14e) qui n’a plus rien à craindre ni à espérer dans ce championnat et qui n’a pris que deux points sur quinze possibles lors des cinq dernières journées de Liga 2. Sur la forme actuelle et vu les ambitions de Gérone, il me semble logique de faire confiance aux visiteurs ce soir pour essayer de doubler la mise.

Fiabilité : 55 %

Pariez sur Malaga - Gérone ici