PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 20 mars Ligue 1 – France

Notre pronostic: Marseille s’impose à Nice (2.47)

Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli à Marseille, l’OM s’est imposé deux fois au Vélodrome, contre Rennes (1-0) et Brest (3-1) mais il a fallu attendre à chaque fois la 87e minute pour que les Olympiens prennent l’avantage. Les supporters espèrent que leur équipe parviendra à faire la différence avant la toute fin de match cette après-midi à Nice. Il est vrai que l’OGCN connaît de gros soucis cette saison à domicile avec seulement quatre victoires en quatorze matches de championnat et seuls Angers et Nîmes ont chuté sur la Côte d’Azur en 2021 alors que Monaco (en Coupe de France), Metz, Bordeaux et St Etienne sont allés s’imposer à l’Allianz Riviera. Par ailleurs, l’OM reste sur trois succès à Nice. Avec le choc psychologique dû au changement d’entraîneur, l’efficacité d’Arek Milik, et le retour en forme de Florian Thauvin, je ne serais pas étonné que les Phocéens signent une troisième victoire d’affilée. Et la cote est belle (2.42) pour le succès du 5e chez le 12e… seulement 17e sur sa pelouse !

