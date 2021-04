PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 21 avril Coupe de France - 1/4 de finale

Notre pronostic : Monaco se qualifie contre Lyon (2.05)

C’est l’affiche de ces quarts de finale de Coupe de France. Le 3e de Ligue 1 affronte le 4e. Ces deux équipes sont non seulement en lice pour le titre en Ligue 1 mais donc devront lutter ce soir pour espérer se qualifier en demi-finale. Lyon n’a perdu qu’une fois sur ses dix derniers matches et c’était face au PSG. En coupe, les Lyonnais se sont fait peur contre le Red Star et ont dû attendre les prolongations pour l’emporter. Les Monégasques, eux, ont disposé de Metz et de Nice aux tours précédents. L’année 2021 est quasiment parfaite pour les joueurs du Rocher qui n’ont perdu qu’une seule fois. C’est pourquoi je pense qu’ils peuvent le faire en se qualifiant pour les demies peu importe le scénario de la rencontre de ce soir. Un pari qui pourrait vous permettre de doubler votre mise !



