PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 21 février Ligue 1 – France

Notre pronostic : victoire du PSG contre Monaco et but de Mbappé (2.20) !

Paris a répondu présent mardi soir en Ligue des Champions, maintenant il s’agit de confirmer ce qu’on a vu. Solides et incisifs, les Parisiens étaient attendus après avoir été décevant ces dernières semaines. La patte Pochettino est là avec du jeu direct et surtout on a vu un très grand Kylian Mbappé auteur d’un triplé historique au Camp Nou. Ce soir il joue contre le club qui l’a fait éclore, l’AS Monaco. Meilleur buteur du championnat avec 16 buts, Mbappé arrive en pleine confiance et doit porter ce PSG en l’absence de Neymar. Le club parisien est dans une position inhabituelle en devant lutter pour le titre avec Lyon et Lille. Attention aussi à leur adversaire du soir. Les Monégasques sont en feu avec huit victoires et deux nuls sur leurs dix derniers matches. Ils avaient également gagné à l'aller chez eux (3-2). En cas de victoire, ils reviendraient à seulement 2 points de Paris. Mais je ne vois pas les choses de cette manière. Le club de la capitale devrait l’emporter et Mbappé se signaler, lui qui reste sur deux doublés contre son club formateur lors de leurs deux derniers duels. Un pari qui pourrait vous permettre de plus que doubler votre mise !



Pariez sur Paris Saint-Germain – AS Monaco ici !