PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 21 janvier – Süper Lig – Turquie

Notre pronostic: Besiktas s’impose sur la pelouse de Yeni Malatyaspor et moins de 4,5 buts (2.15)

Direction la Turquie pour le pari du jour de ce vendredi ! Besiktas (4e) se déplace à Malatya (lanterne rouge) avec l’ambition justifiée de revenir à Istanbul avec les trois points. Yeni Malatyaspor se dirige tout droit vers la relégation et sa forme actuelle (six défaites et un nul en sept matches toute compétition confondue) n’incite pas à l’optimisme. Le dernier de Süper Lig a même chuté à domicile (3-2) en Coupe de Turquie contre Bandirmaspor, un club de deuxième division. Pas rassurant avant de défier un candidat à l’Europe ! Par ailleurs, en 2020 et en 2021, les Stambouliotes ont gagné les quatre matches qu’ils ont joués contre Malatyaspor. Comme les cinq derniers déplacements de Besiktas n’ont jamais engendré plus de trois buts, je vous propose de parier sur le favori (1.76)… et pour faire grimper cette cote, ajoutez moins de 4,5 buts (2.15) !

