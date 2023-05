PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 21 mai – Ligue 1

Notre pronostic : Lens ne perd pas à Lorient et moins de 4,5 buts (1.84)

Lens n’a pas le droit à l’erreur pour ce déplacement à Lorient. Les Sang-et-Or se doivent de faire le plein en cette fin de saison pour terminer 2e du championnat. Ils viennent d’enchainer quatre victoires consécutives et jouent des Merlus, 9e, mais dont la fin de saison est sans enjeu. Ces derniers restent sur un nul à Montpellier (1-1). Je me méfierais tout de même car la pression va peser lourd sur les épaules des Lensois. Je miserais donc sur le N2 et pour faire gonfler la cote, je vous suggère de miser sur le moins de 4,5 buts. Je ne m’attends pas à un spectacle de folie au Moustoir (1.84) !

Les autres options :

Rennes gagne à Ajaccio et au moins trois buts (2.25)

Reims bat Angers et au moins trois buts (1.82)

Strasbourg gagne à Troyes et au moins trois buts (2.10)

Brest bat Clermont (2.05)

Nice bat Toulouse (1.86)

Cote totale des six paris du jour : 60.33