PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 21 mars – Liga 2 – Espagne

Notre pronostic : Almeria ne perd pas à Tenerife et les deux équipes marquent (2.50)

Choc de haut de tableau à suivre aujourd’hui entre Tenerife et Almeria. Les Tinerfenos sont 4e et accueillent les 2e du championnat qui ont quatre points d’avance. En Liga 2, les deux premiers montent directement dans l’élite tandis que les quatre clubs entre la 3e et la 6e place devront passer par des barrages. Au match aller il y avait eu un succès d’Almeria à domicile sur le score de trois buts à un. Je pense que ce club est meilleur d’autant que les performances en déplacement sont très bonnes. De plus, Tenerife n’est que la 8e équipe à domicile. Je vous propose donc de parier sur le N2 avec les deux équipes qui marquent comme cela avait été le cas en septembre. Un pari coté à 2.50 !

