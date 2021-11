PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 21 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : Lyon bat Marseille (1.95)

Quel match à suivre ce soir ! La tension sera à son comble pour cet « Olympico ». Les Lyonnais ont pour objectif de revenir dans la course pour les places européennes. En cas de succès, ils n’auraient plus qu’un point de retard sur leurs adversaires du jour. La saison des Gones est plus que moyenne en Ligue 1 avec cinq victoires, quatre nuls et quatre défaites dont une raclée reçue à Rennes lors de la dernière journée. Les Marseillais ne sont pas non plus en pleine forme. Alors oui, ils ne perdent pas mais ils ne gagnent pas beaucoup non plus. En atteste la série en cours de sept matches sans revers comptant cinq scores de parité. L’OM a même été incapable de s’imposer à domicile face à des Messins réduits à dix. Je pense que Lyon, revanchard après la défaite à Rennes, devrait pouvoir l’emporter dans son stade. Un pari pour presque doubler la mise !

