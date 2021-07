PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 22 juillet Jeux Olympiques

Notre pronostic : victoire de la France contre le Mexique (1.90)

Le tournoi masculin de football débute aux Jeux Olympiques de Tokyo. La France est opposée au Mexique dans son groupe et part favorite. On attend beaucoup de cette génération très prometteuse complétée par des joueurs d’expérience comme Thauvin ou Gignac. Cela faisait vingt-cinq ans que les Bleus n’avaient plus été aux JO. Edition durant laquelle l’équipe s’était inclinée en quart de finale contre le Portugal. Le Mexique a déjà remporté la médaille d’or en 2012. Cependant la jeune génération mexicaine me paraît largement moins forte que la sélection concoctée par Sylvain Ripoll. C’est pourquoi je vous conseille la victoire des Bleus pour une cote très intéressante de 1.90 !

