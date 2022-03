PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 22 mars – NIFL Premiership – Irlande du Nord

Notre pronostic : Coleraine gagne à Warrenpoint et au moins trois buts (2.05)

Il y a de l’enjeu pour cette rencontre à suivre ce soir en Irlande du Nord. Coleraine aura pour objectif de prendre au moins un point pour assurer cette sixième place et jouer les playoffs pour le titre en NIFL Premiership. Il ne restera qu’une seule journée dans la saison régulière après cette rencontre et il possède trois points d’avance sur Glevanon à qui il ne reste qu’une seule rencontre à disputer. Pas le droit à l’erreur donc. Ce ne devrait pas arriver chez le dernier. Warrenpoint n’a remporté que trois matches et réalisé trois nuls. La lanterne rouge est même très loin du 11e, Portadown qui possède deux fois plus de points. Cependant rien est joué en ce qui concerne la relégation car les six derniers vont s’affronter pour savoir qui va descendre et qui va se maintenir. Je pense donc que l’écart entre ces deux équipes est beaucoup trop grand et je mise sur le succès de Coleraine avec au moins trois buts dans la rencontre (2.05) !

