PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 22 novembre – Ligue 2

Notre pronostic : Auxerre ne perd pas à Dijon et les deux équipes marquent (2.35)

C’est un match très important pour ces deux équipes mais pour des raisons bien différentes. Dijon est 18e et voudrait bien sortir de la zone rouge. L’objectif sera donc de ne pas perdre face aux Auxerrois qui sont 3e et veulent vouloir revenir à un point du leader toulousain. Logiquement la dynamique n’est pas la même. Le DFCO reste sur deux défaites en Ligue 2 face au Paris FC (0-1) et à Ajaccio (1-0). Les Dijonnais se sont repris néanmoins en Coupe de France en éliminant Saint Apollinaire. Les Auxerrois aussi se sont qualifiés pour le tour suivant en disposant de Limonest pour signer un quatrième succès consécutif toutes compétitions confondues. Je pencherais donc pour l’AJA dans ce derby que je ne vois pas perdre. Je pense que Dijon peut marquer pour une cote de 2.35 !

