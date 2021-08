PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 23 août Ligue 2

Notre pronostic : Auxerre s’impose face à Guingamp (2.05)

L’AJA réalise un très bon début de saison avec deux victoires et deux nuls lors des quatre premières journées de Ligue 2. Evidemment quand on connaît le passé des Auxerrois en Ligue 1, on se doute que l’objectif est la montée. Pour cela il faut enchaîner ce soir à 20h45 face à Guingamp. Les Bretons n’ont remporté aucun match depuis la reprise du championnat avec trois nuls et une défaite la semaine dernière face à Amiens. C’est pourquoi je pense qu’Auxerre va s’imposer à domicile. La saison dernière, l’En Avant Guingamp avait réussi à obtenir un point à l’Abbé-Deschamps. Je ne vois donc pas le même scénario. Si j’ai vu juste, vous pourriez plus que doubler la mise (2.05) !

