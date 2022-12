PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 23 décembre - Jupiler League - Belgique

Notre pronostic: la Gantoise ne perd pas contre le Standard de Liège et les deux équipes marquent (1.94)

La Gantoise vient de se qualifier pour les 1/4 de finale de la Coupe de Belgique (2-0 après prolongation contre le Cercle de Bruges) alors que le Standard a chuté lourdement à Anvers (4-0). Visiblement les joueurs de Gand sont mieux préparés après la pause Coupe du monde que leurs adversaires du soir. La saison dernière, les Liégeois se sont inclinés à deux reprises à la Ghelamco Arena sur le même score de 3 buts à 1... une fois en championnat et une fois en 1/4 de finale de la Coupe. Un scénario similaire n'est pas à exclure car le KAA restent sur six victoires consécutives toute compétition confondue alors que le Standard vient d'enchaîner quatre défaites et un nul en comprenant les matches amicaux. La dynamique est donc en faveur de la Gantoise. Enfin, lors de la première journée de championnat, à Liège, les deux clubs s'étaient séparés dos à dos. Je vous propose donc de jouer le 1N avec des buts de chaque côté pour tenter de doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 50 %

