PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 23 février Ligue des Champions

Notre pronostic : l'Atletico Madrid ne perd pas contre Chelsea et moins de 2,5 buts dans la rencontre (1.90)

Les huitièmes de finale continuent ce mardi soir avec une affiche très équilibrée entre ces deux clubs. Ce match aller aura donc lieu sur terrain neutre à Bucarest à cause des restrictions sanitaires des différents pays. Evidemment ce n'est pas à l'avantage des Colchoneros et cela explique en partie les cotes assez égales. Les hommes de Diego Simeone, impressionnants depuis le début de saison, connaissent une période légèrement compliquée en ce moment avec une seule victoire sur les quatre dernières rencontres disputées. La Ligue des Champions est peut-être le meilleur moyen pour relancer la machine. Attention tout de même à Chelsea. Les Blues sont mieux depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc et restent sur huit matches sans défaite. Difficile donc de donner un vainqueur dans cette rencontre. Vu que l'Atletico possède une des meilleures défenses d'Europe je ne les vois pas perdre cette rencontre qui ne devrait pas nous offrir beaucoup de buts dans un match qui pourrait être fermé. Je vous conseille donc le 1N et moins de 2,5 buts dans la rencontre !

