PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 23 janvier – Ligue 1

Notre pronostic : le PSG bat Reims sans encaisser de but (1.80)

Ce n’est arrivé qu’une seule fois cette saison que le PSG laisse échapper des points au Parc des Princes, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1 ! C’était le 1er décembre face à Nice avec un score nul et vierge. Peu importe le niveau de jeu du club de la capitale, c’est assez impressionnant. Difficile donc de ne pas miser sur le succès de Paris ce soir en conclusion de cette 22e journée. Au match aller, les Parisiens l’avaient emporté grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Je pense que l’on pourrait assister au même type de rencontre. Les Rémois ont fortement déçu la semaine dernière à Metz, qui est pourtant décimé par les joueurs à la CAN et les blessés. Reims s’est incliné (1-0) pour perpétuer une série de trois rencontres sans victoire en championnat. Avec seulement vingt-deux buts inscrits en Ligue 1, je ne vois pas le 14e au classement marquer au Parc. Un pari coté à 1.80 !

