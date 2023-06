PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 23 juin – Halle - ¼ de final

Notre pronostic : Alexander Zverev bat Nicolas Jarry et tie-break dans le match (2.10)

Lors des quatre confrontations (2-2) entre Alexander Zverev (22e) et Nicolas Jarry (28e), le public a vu au moins un tie-break dans 75 % des cas. Le Chilien, bien que spécialiste de terre battue, a les armes pour bien s’exprimer sur gazon. Bien aidé par sa taille (1m98), le sud-Américain sert très bien et devrait logiquement poser des problèmes à son adversaire du jour. N’oublions pas Jarry a créé l’exploit face à Tsitsipas au tout précédent (7-6/7-5). L’Allemand aura cependant l’avantage de jouer devant son public à Halle. Sa dynamique actuelle (11 victoires lors de ses 14 derniers matches) lui a permis d’atteindre les ½ finales à Genève et à Roland-Garros et fait donc de lui le favori aujourd’hui. Cependant, Jarry est lui aussi dans une très grande forme. Seul Ruud l’a battu (en 1/8 de finale Porte d’Auteuil) lors de ses dix derniers matches car il a remporté le tournoi de Genève en battant au passage… Zverev (7-6/6-3). On peut s’attendre à un duel serré entre les deux hommes mais je donnerais un léger avantage au plus jeune mais au plus expérimenté des deux.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Norrie bat Korda (1.80)

Rune bat Musetti 2-0 (2.10)

Alexandrova bat Kudermetova (1.80)

Kvitova bat Garcia et moins de 27,5 jeux (2.15)

Cote totale des trois paris du jour : 30.73

Pariez sur Zverev - Nicolas Jarry ici