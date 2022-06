PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 23 juin – Pepsi-Deild – Islande

Notre pronostic : Breidablik bat le KR Reykjavik et plus de 1,5 but dans le match (1.90)

C’est une rencontre assez difficile à lire. Breidablik réalise un parcours quasi-sans faute dans ce championnat. L’actuel leader a, en effet, remporté neuf de ses dix matches, pour une seule défaite. Mais celle-ci ne remonte qu’au 16 juin, sur la pelouse de Valur. A domicile, en revanche, les joueurs d’Oskar Thorvaldsson restent sur une impressionnante série de neuf victoires consécutives et trente-quatre buts inscrits, toutes compétitions confondues. Un bilan stratosphérique à l’heure d’affronter une solide équipe du KR Reykjavik. L’actuel sixième au classement est très bien parti pour disputer la deuxième phase du championnat dans le groupe jouant pour le titre. Restant sur huit rencontres sans défaite, toutes compétitions confondues, les joueurs de Runar Kristinsson sont également invaincus hors de leur base depuis le début du mois de mai. Je vois donc une rencontre prolifique et miserais toute de même sur un succès de Breidablik avec plus de 1,5 but. Un pari qui vous permet de presque doubler la mise (1.90).

