PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 23 mai - Liga

Notre pronostic : Barcelone gagne à Valladolid (1.88) !

Enjeux différents pour ces deux clubs ce soir au stade José Zorrilla ! D'un côté, Valladolid, dix-huitième et premier relégable qui reste sur quatre défaites et qui est devancé au classement par Getafe à la différence de buts. De l'autre, le Barca, qui vient de décrocher le vingt-septième titre de champion de son histoire et qui va se présenter en toute décontraction. Malgré tout, les joueurs de Xavi viennent de s'incliner à domicile contre la Real Sociedad et ils auront certainement envie de réagir. De plus, les Catalans vont tout faire pour permettre à Robert Lewandowski d'accentuer son avance au classement des buteurs. Pas photo au niveau des confrontations : Barcelone a remporté les six derniers duels. Vu la cote proposée, foncez sur un nouveau succès des Barcelonais (1.88). Fiabilité : 78%

