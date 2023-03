PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 23 mars – Qualifications EURO 2024

Notre pronostic : l’Italie ne perd pas contre l’Angleterre et moins de 2,5 buts (2.05)

C’est le premier gros choc de ces qualifications pour l’EURO 2024 avec tout simplement le remake de la finale de l’édition 2021. L’Italie s’était imposée aux tirs au but. Depuis cette rencontre, les deux sélections se sont affrontées à deux reprises, en Ligue des Nations, pour un score nul et vierge en Angleterre avant un succès des Italiens à Milan. Non qualifiée pour la Coupe du Monde, l’Italie doit repartir de l’avant et devra faire un grand match devant ses supporters. Attention tout de même à la sélection des Three Lions qui est sortie en quart de finale au Qatar, battue par la France. Je pense que l’on devrait assister au même scénario que lors des confrontations récentes avec peu de spectacle. Je vous propose donc de vous couvrir avec le 1N et moins de 2,5 buts pour doubler la mise !

