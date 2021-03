PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 23 mars WTA Miami

Notre pronostic : Ferro bat Zheng en deux sets (2.30)

Début du tournoi de Miami chez les femmes et déjà une rencontre très intéressante entre la Française, 44e mondiale, et la Chinoise 53e. Fiona réalise un bon début de saison, dans la continuité de ce qu’elle nous avait montré dans la deuxième partie de l’année dernière. Elle a atteint le troisième tour de l’Open d’Australie avant d’aller jusqu’en demi-finale à Lyon au début du mois de mars. Deux beaux parcours donc pour Ferro qui a un premier tour accessible aujourd’hui. Zheng n’est pas au mieux. Depuis le début de l’année elle ne compte que deux victoires obtenues la semaine dernière à Monterrey avant de se faire sortir sèchement. La confiance est donc du côté de la Française qui part favorite de cette confrontation (1.70). Si vous voulez prendre plus de risques je vous conseille la victoire de Fiona Ferro en deux sets, pour une belle cote de 2.30 !

