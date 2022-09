PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 23 septembre - Ligue des Nations

Notre pronostic: la Géorgie bat la Macédoine (2.10)

Willy Sagnol effectue un travail extraordinaire à la tête de l'équipe de Géorgie. Sept victoires et un nul lors des huit derniers matches (18 buts marqués pour seulement 3 encaissés). Certes, les adversaires ne faisaient pas partie du Gotha européen mais les Géorgiens ont dominé des sélections qu'ils ne battaient pas obligatoirement dans le passé. En Ligue des Nations, ils vont accéder à la Ligue B s'ils prennent ne serait-ce qu'un point ce vendredi. La mission n'a rien d'impossible car ils ont facilement remporté le match aller en Macédoine (3-0). La Suède, la Bulgarie, la Bosnie, la Macédoine, le Kosovo, l'Ouzbékistan et Gibraltar ont récemment perdu contre la Géorgie. Alors banco sur un succès des hommes de Willy Sagnol... qui vous conseille de miser sur un but de Kvaratskhelia (3.25) ou de Zivzivadze (3.15). A vous de voir !

Fiabilité : 55 %

Les autres options:

L'Estonie bat Malte (1.84)

La Bosnie bat Monténégro et moins de 4,5 buts dans le match (1.82)

La Finlande ne perd pas contre la Roumanie et moins de 2,5 buts dans le match (2.00)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 14.06

