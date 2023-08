PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 24 août - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic : Lille bat Rijeka 1, 2 ou 3-0 (2.20)

Lille a pour mission de redorer l'image du football français sur la scène européenne. Certes, ce n'est «que» Rijeka en face, mais la semaine dernière, l'Olympique de Marseille s'est fait surprendre lors de la double confrontation contre le Panathinaikos, un adversaire qui semblait plus faible sur le papier. Paulo Fonseca a annoncé vouloir faire un beau parcours en coupe d'Europe et cela passe déjà par une victoire ce soir à Pierre Mauroy pour mettre toutes les chances du côté des Dogues avant le match retour la semaine prochaine. Les Lillois ont dû se contenter d'un match nul à Nice lors de la première journée de Ligue 1, mais ils se sont bien rattrapé le week-end dernier avec une victoire en infériorité numérique face à Nantes (2-0). Les Croates ont bien démarré leur championnat avec trois victoires en quatre matchs, mais ce n'est pas une telle dynamique qui devrait effrayer les Dogues, et leur très bon gardien Lucas Chevalier.

Pariez ici sur Lille-Rijeka !

Les autres options :

Ferencvaros s'impose face à Zalgiris Vilnius (1.92)

L'Ajax Amsterdam s'impose à Ludogorets et +1,5 but dans le match (1.86)

Midtjylland bat le Legia Varsovie (1.86)

Bodø/Glimt s'impose face à Sepsi OSK (1.88)

Cote totale des cinq paris du jour : 27.47