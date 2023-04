PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 24 avril – Ligue 2

Notre pronostic : Bordeaux bat Grenoble et moins de 3,5 buts (2.00)

Les Bordelais doivent prendre le maximum de points pour repasser devant Metz au classement. Les Girondins restent sur une défaite sur la pelouse des Grenats et devront donc lutter jusqu’au bout pour espérer remonter en Ligue 1. Bordeaux possède un très bon bilan à domicile avec neuf victoires, quatre nuls et deux revers depuis le début de saison. Grenoble a dit au revoir à ses espoirs de montée en perdant face à Saint-Etienne. Les Grenoblois ne seront pas autant motivés que leurs adversaires et c’est pour cela que je m’attends à un succès de Bordeaux avec moins de 3,5 buts pour doubler la mise.

Les autres options :

L’Atalanta ne perd pas contre l’AS Rome et Lookman, Dybala, Hojlund ou Abraham marque (1.88)

Le Sporting Portugal gagne à Guimaraes (1.84)

Basaksehir ne perd pas sur la pelouse de Giresunspor et les deux équipes marquent (2.15)

Antalyaspor ne perd pas contre Sivasspor et les deux équipes marquent (2.15)

Cote totale des cinq paris du jour : 31.98