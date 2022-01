PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 24 janvier – Ligue 2

Notre pronostic : Ajaccio ne perd pas à Caen et moins de 2,5 buts (1.84)

Objectif première place ! L’AC Ajaccio pourrait être le grand vainqueur de ce week-end. Toulouse et Sochaux n’ont pas réussi à l’emporter dans leur match respectif et les Corses pourraient prendre deux points d’avance sur le TFC avec un match de retard en cas de succès à Caen ce soir. Evidemment on ne s’attend pas à une rencontre spectaculaire en Normandie. Ajaccio doit ses résultats à sa défense ultra solide. Les Ajacciens n’ont pris que huit buts depuis le début de saison. Lors des six dernières journées de championnat, ils ont gagné cinq fois 1-0 et sont restés sur un score nul et vierge face à Valenciennes. Les Caennais n’ont remporté que deux de leurs dix-sept dernières rencontres. C’est pourquoi je parierais sur le N2 avec moins de 2,5 buts pour une cote de 1.84 !

