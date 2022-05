PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 24 mai – Barrages National/Ligue 2

Notre pronostic : Villefranche ne perd pas contre Quevilly-Rouen et moins de 2,5 buts (1.80)

Troisième de National, Villefranche a fini la saison en boulet de canon avec une série de cinq victoires consécutives. Pour aller encore plus loin le FCVB n’a pas perdu lors de ses huit dernières rencontres et accueille QRM avec une totale confiance. Les Normands, malgré leur victoire lors de l’ultime journée, n’ont pu faire mieux que 18e de Ligue 2 mais ce succès pourrait être important avec ce match aller. Cependant je donnerais tout de même un avantage au club qui reçoit. Je ne vois pas Villefranche perdre et je pense que cela sera une rencontre très serrée et tendue. Je miserais donc sur le 1N avec moins de 2,5 buts pour une cote de 1.80 !

