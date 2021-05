PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 24 mai Coupe de Suisse

Notre pronostic : Saint-Gall ne perd pas face à Lucerne et les deux équipes marquent (2.00)

C’est l’heure de la finale ! Saint-Gall a déjà remporté cette coupe en 1969. Le dernier titre national pour ce club date de 2000. Evidemment les espoirs sont énormes ce soir pour cette rencontre face au FC Lucerne qui a aussi gagné cette compétition en 1960 et en 1992, dernier trophée majeur acquis par les Lucernois. Cette saison, ces derniers ont sorti Aarau en demi-finale après avoir battu Lugano et Chiasso lors des tours précédents. Les Saint-gallois ont, eux, disposé du Servette, des Grasshoppers et des Young Boys de Berne. En championnat les deux clubs se sont classés 7e et 6e. Si l’on regarde la forme du moment, Saint-Gall a mieux fini la saison avec deux victoires lors des deux dernières journées alors que Lucerne a perdu ses deux rencontres. C’est pourquoi je pense que les Saint-gallois ne vont pas perdre cette finale. Les deux équipes étant tellement proches, je pense qu’elles vont marquer. Un pari qui vous permettrait de doubler votre mise (2.00)

Pariez sur Saint-Gall – Lucerne ici !