PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 24 mai – Finale de la Coupe d’Italie

Notre pronostic : l’Inter bat la Fiorentina dans le temps réglementaire (1.96)

Avant de perdre le week-end dernier à Naples, chez le champion d’Italie 2023, l’Inter restait sur neuf victoires consécutives (22 buts inscrits pour seulement 7 encaissés). Les « Nerazzurri », troisièmes de Série A, sont donc sur une plus belle dynamique que la « Viola » (11e), disposent d’un meilleur effectif et d’une plus grande expérience des grands rendez-vous. Les tenants du trophée n’ont, par ailleurs, perdu aucune de leurs trois dernières finales de Coppa Italia (2022, 2011 et 2010) et ont la particularité d’avoir enchaîné deux succès d’affilée en 2005 et 2006 puis en 2010 et 2011. Alors 2022 et 2023 ? Pas du tout impossible… avant de disputer en juin la finale de la Ligue des champions face à Manchester United.

Fiabilité : 55 %

Les autres options

Le Betis bat Getafe (2.05)

Le Real bat le Rayo Vallecano et plus de 2,5 buts dans le match (2.10)

L’Atletcio ne perd pas sur la pelouse de l’Espanyol et les deux équipes marquent (2.05)

Cote totale des quatre paris du jour : 17.30

Pariez sur Fiorentina – Inter ici