PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 24 mars Coupe du monde 2022 - Qualifications

Notre pronostic: La France mène à la mi-temps et s’impose par au moins deux buts d’écart (2.05 via MYMATCH)

L’Ukraine est un adversaire qui réussit bien aux Bleus. A domicile, la France s’est imposée à quatre reprises pour un nul 0-0 en 1999 en cinq confrontations. L’année dernière, les Ukrainiens, il est vrai avec une équipe B, avait littéralement explosés en encaissant un terrible 7-1. Par ailleurs, cette saison, les hommes d’Andriy Shevchenko ont perdu deux fois face à l’Allemagne, en Pologne et en Suisse, pour une victoire très surprenant face à l’Espagne (1-0). A l’extérieur, ils n’ont inscrit qu’un but, pour huit encaissés en trois déplacements. De leur côté, les Français ont remporté six matches sur huit : victoires contre la Croatie (2), la Suède (2), le Portugal et l’Ukraine justement, pour un nul face aux Portugais et une défaite surprise contre la Finlande en amical. Avec les Mbappé, Griezmann et autre Giroud, les Bleus devraient bien débuter leur campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2022. Je vous propose donc un MYMATCH pour tenter de doubler votre mise: la France mène à la mi-temps et s’impose par au moins deux buts d’écart (2.05). Vous trouverez des paris annexes sur France-Ukraine dans les autres rubriques. Profitez-en !

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

La Belgique bat le Pays de Galles par au moins deux buts d’écart (1.78)

La Serbie bat l’Irlande sans encaisser de but (2.20)

La Croatie s’impose en Slovénie (1.74)

Cote totale pour les quatre paris du jour : 13.97

