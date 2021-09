PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 24 septembre - Ligue 2

Notre pronostic: le Paris FC ne perd pas à Niort et moins de 2,5 buts dans le match (1.92)

Le Paris FC (5e de Ligue 2) vient de réagir en battant Nîmes (2-0) après trois revers consécutifs contre Guingamp, à Ajaccio et à Sochaux, deux concurrents directs dans la course à l'accession en Ligue 1. Si les Parisiens veulent rester parmi les cinq premiers, ils doivent gagner dans les Deux-Sèvres car Pau et Le Havre sont à leurs trousses. Mais Niort (10e) ne l'entend sûrement pas de cette oreille. Les Chamois ont perdu une fois à domicile contre Caen en début de championnat (0-1) mais ont enchaîné par deux succès (1-0 contre Grenoble et 2-0 face à Guingamp entrecoupé d'un 0-0 contre Amiens). Comme vous pouvez le constater, le public niortais n'a jamais vu plus de deux buts cette saison au stade René-Gaillard. Comme le PFC n'a marqué qu'une seule fois lors de ses trois derniers déplacements, je vous propose de jouer le N2 et moins de 2,5 buts dans la rencontre pour presque doubler votre mise de départ.

Fiabilité: 60 %

Les autres options:

Dijon bat Valenciennes (2.15)

Pau bat Dunkerque (1.86)

Le Bayern gagne à Greuther Fürth par au moins 4 buts d'écart (2.35)

Cote totale des quatre paris du jour: 18.04

