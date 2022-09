PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 24 septembre - Ligue des Nations

Notre pronostic: la Serbie bat la Suède (1.86)

Dynamique totalement opposée entre la Serbie et la Suède ! En un an, les partenaires de Milinkovic-Savic ont remporté neuf match dont un en Suède (1-0) pour deux nuls et deux défaites (au Danemark et contre la Norvège) alors que les Scandinaves restent sur six défaites en huit matches et voyagent très mal: revers en Norvège, en Pologne, en Espagne, en Géorgie et aussi en Grèce lors des douze derniers mois. Pour espérer terminer en tête de leur groupe et monter en Ligue A de la Ligue des Nations, les Serbes doivent s'imposer ce soir pour avoir le droit de disputer une "finale" mardi à Oslo contre les Norvégiens. Comme la Serbie a gagné 80 % de ses matches à domicile depuis un an, je suis confiant sur cette rencontre qui devrait vous permettre de presque doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 60 %

Les autres options:

Israël bat l'Albanie (2.40)

La Norvège gagne en Slovénie (1.92)

Le Portugal ne perd pas en Rép. Tchèque et les deux équipes marquent (2.25)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 19.28

Pariez sur Serbie - Suède ici