PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 25 avril Ligue 1 - France

Notre pronostic : Lille ne perd pas à Lyon et les deux équipes marquent (2.55)

C’est LE match de cette 34e journée. Les deux clubs jouent gros dans cette lutte pour le titre ! Lyon est 4e à 4 points de son adversaire du jour. En cas de défaite ce soir, l’OL pourrait dire au revoir à ses espoirs de titre voire même de qualification en Ligue des Champions. Les Gones se sont bien repris lors des deux dernières journées en s’imposant à Nantes et face à Angers après une série de trois rencontres sans victoire. Cette semaine ils ont été bons en Coupe de France face à Monaco jusqu’à l’expulsion de Diomande en début de seconde période, ce qui a conduit à la défaite (0-2). Ils méritaient mieux mais ont été maladroits dans la finition. Le LOSC a cette place de leader à tenir. La pression est sur les joueurs de Christophe Galtier. Les Lillois ont eu chaud face à Montpellier la semaine dernière et il a fallu compter sur l’égalisation en fin de match de Luiz Araujo pour obtenir un nul (1-1). Avant cette rencontre, ils restaient sur deux succès à Metz et à Paris. Meilleure équipe à l’extérieur, je ne vois pas Lille perdre dans ce match à enjeux. Je pense aussi que les deux équipes vont marquer pour une cote de 2.55 !

