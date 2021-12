PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 25 décembre - Super Lig

Notre pronostic : Trabzonspor bat l'Istanbul Basaksehir (2.05)

Très gros choc à suivre en Turquie aujourd'hui. Le leader, Trabzonspor, reçoit le 3e, Basaksehir. Le club de Trabzon domine très largement ce championnat avec déjà neuf points d'avance sur son Dauphin, Konyaspor. Les Bordo-Mavi n'ont connu qu'une seule fois la défaite depuis le début de saison et c'était récemment, le 11 décembre à Antalya (2-1). Depuis ils se sont bien repris en remportant les deux rencontres qui ont suivi. Les joueurs de Basaksehir ont eux un bilan de dix victoires, deux nuls et six défaites. Ils n'ont plus perdu depuis un bon bout de temps et restent sur une série de dix matches sans défaites. Je m'attends à une belle rencontre aujourd'hui et je pense qu'à domicile, Trabzonspor devrait l'emporter. Un beau pari plus plus que doubler la mise !

