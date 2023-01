PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 25 janvier - Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic: Dortmund gagne à Mayence (2.30)

Le Borussia (6e de Bundesliga) adore les voyages à Mayence (12e) et compte bien profiter de son avantage psychologique pour enregistrer aujourd'hui un sixième succès consécutif à la MEWA Arena. Depuis 2011, Dortmund compte 80 % de victoires (8v, 1n, 1d) chez son adversaire du jour qui n'a remporté qu'une seule rencontre cette saison devant son public. Le retour de Sébastien Haller devrait faire le plus grand bien aux "Jaunes et Noir" qui ont repris la championnat après la pause due à la Coupe du monde en s'imposant 4-3 contre Augsburg (15e). Dans le même temps, Mayence obtenait un nul (1-1) à Stuttgart (16e). Vu les énormes difficultés du 1.FSV sur sa pelouse (1v, 4n, 2d) et vu que le Borussia n'a jamais partagé les points en déplacement depuis le début de la compétition, j'opte pour le succès de Dortmund à l'extérieur pour largement doubler la mise.

Fiabilité : 50 %

Les autres options:

Man. Utd ne perd pas à Nottingham et les deux équipes marquent (2.05)

Barcelone bat la Real Sociedad et plus de 2,5 buts dans le match (2.25)

Osasuna bat Séville (2.35)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 24.93

